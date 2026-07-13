أشاد عدد من ضيوف الدفعة الأولى لبرنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة، بما يحظون به من رعاية واهتمام، معربين عن شكرهم لخادم الحرمين وولي العهد، على استضافتهم لأداء مناسك العمرة وزيارة المدينة المنورة.

وأكد الضيوف أن البرنامج يجسد اهتمام السعودية بخدمة الإسلام والمسلمين، كما نوّه الضيوف بما تقدمه المملكة من جهود رائدة في خدمة المسلمين حول العالم، مشيدين بما شهدوه من تطور تنموي، وبالمعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية في المدينة المنورة، الذي يقدم السيرة النبوية بأساليب وتقنيات حديثة.

كما أشادوا بمستوى التنظيم والخدمات المقدمة منذ مغادرتهم بلدانهم وحتى وصولهم إلى المدينة المنورة،

وعبّر الضيوف عن بالغ شكرهم وتقديرهم للقيادة على الاستضافة، مؤكدين أن ما وجدوه من حسن استقبال ورعاية يجسد النهج الراسخ للمملكة في خدمة ضيوف الرحمن، ويعزز أواصر الأخوة والتواصل بين المسلمين.

ويضم الفوج الأول من البرنامج 250 معتمرًا ومعتمرة يمثلون 16 دولة آسيوية، هي: إندونيسيا، وتيمور الشرقية، والفلبين، وماليزيا، وكمبوديا، وتايلند، وفيتنام، وميانمار، ولاوس، وسنغافورة، والصين، واليابان، وكوريا الجنوبية، وهونج كونج، وتايوان.