طالت حملة رقابية، العاشرة من نوعها من مطلع يوليو، أسواق الماشية في منطقة مكة المكرمة لضمان تطبيق الشروط الصحية والبيطرية وحماية المستهلك، ورفع جودة الخدمات في أسواق النفع العام.

وتنفذ الحملة التي انطلقت في 1 يوليو ضمن برنامج وطني يشمل مختلف مناطق السعودية للحد من المخالفات، ورفع مستوى الامتثال للقانون. وطبقاً لمدير فرع وزارة البيئة بمنطقة مكة المكرمة وليد آل دغيس، تهدف الحملة إلى ترسيخ منظومة رقابية فاعلة تضمن سلامة تداول الماشية، من خلال جولات ميدانية تنفذها فرق الرقابة في محافظات المنطقة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، لتوعية ملاك الماشية والباعة والعاملين في الأسواق، وتعريفهم بمتطلبات النقل والعرض النظامي ومعايير الصحة البيطرية.