تشهد محافظات الليث والقنفذة وبحرة اليوم (الإثنين) رياحاً نشطة تصل سرعتها إلى (40 - 49) كم/ساعة، مما يؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية وارتفاع الأمواج. ونبه المركز الوطني للأرصاد من أن الحالة تستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

كما تشهد منطقة تبوك اليوم رياحاً نشطة على أملج والوجه وضباء، تشمل تأثيراتها المصاحبة تدنياً في مدى الرؤية الأفقية وارتفاعاً للأمواج، ورياحاً تصل سرعتها إلى (40 - 49) كم/ساعة حتى الساعة السابعة مساءً. وذات الحالة في منطقة حائل، خصوصاً في المناطق المفتوحة والطرق السريعة؛ تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية (3 - 5) كم حتى الساعة السادسة مساءً.

ونبه المركز الوطني للأرصاد اليوم من هطول أمطار على منطقة الباحة، مصحوبة برياح نشطة وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية، على مدينة الباحة ومحافظات بلجرشي والعقيق والقرى وبني حسن والمندق والمخواة وقلوة والحجرة وغامد الزناد والأجزاء المجاورة لها وتستمر الحالة حتى الساعة الثامنة مساءً.

وفي المنطقة الشرقية، تستمر الموجة الحارة التي تصل درجاتها بين (49 - 50) مئوية، ورياح نشطة تصل سرعتها إلى (40 - 49) كم/ساعة، وتشمل مدينتي الدمام والظهران ومحافظات حفر الباطن والخفجي والنعيرية وقرية العليا والجبيل ورأس تنورة والقطيف والخبر وبقيق والعديد والأحساء والهجر والمراكز التابعة لها، مما يسبب إثارة الأتربة وتدني مستوى الرؤية الأفقية في الطرق السريعة والمناطق المفتوحة، وتستمر الحالة حتى الساعة السابعة مساءً.