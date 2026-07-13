أعربت وزارة الخارجية، عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها بأشد العبارات لاستمرار إيران في انتهاج سياسات من شأنها زعزعة أمن المنطقة واستقرارها، مؤكدة أن هذه الممارسات تمثل انتهاكاً لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وميثاق منظمة التعاون الإسلامي، إلى جانب مخالفتها لقواعد حسن الجوار.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن الاعتداءات الإيرانية المتكررة على السفن التجارية تشكّل تهديداً مباشراً لأمن وحرية الملاحة الدولية، كما أدانت استمرار الاعتداءات الإيرانية على كلٍّ من دولة الكويت، ومملكة البحرين، ودولة قطر، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عُمان، والمملكة الأردنية الهاشمية.

وجدّدت المملكة رفضها التام لأي انتهاك يمس سيادة الدول الشقيقة، مؤكدة أن استمرار هذه الممارسات الإيرانية يمثل تهديداً لأمن المنطقة واستقرارها، ويقوض الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والسلم الإقليميين.