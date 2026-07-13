ثور «بيسون» يهاجم سائحاً مسناً أمام حفيده داخل يلوستون

أصيب سائح أمريكي يبلغ من العمر 65 عامًا بجروح خطيرة بعد أن تحوّل لقاء عابر مع ثور بيسون ضخم داخل متنزه يلوستون الوطني إلى لحظات رعب حقيقية، حين قذفه الحيوان في الهواء في مشهد وثّقه أحد الزوار بكاميرته.

وقع الهجوم في مخيم بريدج باي، حيث كان الرجل يتنزه برفقة حفيده على مقربة من البيسون، قبل أن ينفجر الحيوان غضبًا ويندفع نحوهما بسرعة هائلة. يقول المصوّر مايك ماكلويد لصحيفة Cowboy State Daily إنه شاهد الثور يرفع الرجل بقرنه الأيسر ويرميه في الهواء، مشيرًا إلى أن الحيوان كان ضخمًا بارتفاع يناهز ستة أقدام.

ويُظهر مقطع الفيديو الثور وهو يواصل التحرك بعصبية قبل أن يعاود الهجوم مجددًا بعد مرور شاحنة قرب المكان، فيما حاول الرجل المصاب الاحتماء بالأشجار، لكن الحيوان لحق به وطرحه أرضًا مستخدمًا قرونه.

فرق الإسعاف هرعت إلى الموقع ونقلت السائح إلى مستشفى قريب، بينما لم تكشف إدارة المتنزهات عن تفاصيل إضافية حول وضعه الصحي. ويؤكد ماكلويد أن مجموعة من الأطفال كانت تلتقط صورًا للثور من مسافة بعيدة قبل الهجوم، وأن الحيوان بدا متوترًا وعدوانيًا.

وتعيد الحادثة التذكير بتحذيرات إدارة المتنزهات التي تشدد على ضرورة إبقاء مسافة لا تقل عن 25 ياردة من الحيوانات الكبيرة مثل البيسون، و100 ياردة من الحيوانات المفترسة، إذ إن البيسون رغم مظهره الهادئ قادر على الانقضاض بسرعة تفوق التوقعات.