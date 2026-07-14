نفى الأمين العام السابق للاتحاد السعودي لكرة القدم، إبراهيم القاسم، صحة ما يتم تداوله بشأن ارتباطه بانتخابات الاتحاد السعودي لكرة القدم، مؤكدًا أن جميع الأنباء المتداولة حول مشاركته أو دعمه لأي تحركات انتخابية لا أساس لها من الصحة.



وقال القاسم، عبر حسابه الشخصي في منصة «إكس»، إنه تلقى خلال الساعات الماضية عددًا من الاتصالات والاستفسارات بشأن ما يُثار حول علاقته بالانتخابات، موضحًا أن ذلك «غير صحيح جملةً وتفصيلاً»، وأنه لا تربطه أي علاقة، لا من قريب ولا من بعيد، بأي تحركات أو حملات تخص انتخابات الاتحاد.



وأضاف أنه يتمنى من الجميع تحري الدقة وعدم تداول المعلومات غير الصحيحة، داعيًا إلى الاعتماد على المصادر الرسمية قبل نشر أو تناقل أي أخبار تتعلق بالانتخابات.



وتأتي توضيحات القاسم في وقت تشهد فيه الأوساط الرياضية تحركات متسارعة وترقبًا متزايدًا مع بدء المشاورات الخاصة بالترشح لرئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم، لاختيار رئيس جديد خلفًا لياسر المسحل، الذي أعلن استقالته من منصبه، وسط تداول أسماء عدة يُتوقع دخولها سباق الانتخابات خلال الفترة القادمة.