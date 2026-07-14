فاجعة جديدة هزت كرة القدم العالمية بوفاة الحكم الهولندي روب ديبرينك عن عمر ناهز 38 عاماً، بعد أيام قليلة من رحيل نجم وسط نادي صن داونز ومنتخب جنوب أفريقيا، جايدن آدامز، في ظروف غامضة.

العثور على جثته بعد استبعاده من المونديال

وبحسب شبكة «فوت ميركاتو» الفرنسية، عُثر على ديبرينك متوفى داخل منزله في هولندا، بعد فترة قصيرة من استبعاده من طاقم حكام تقنية الفيديو في كأس العالم 2026.

وكان الحكم الهولندي قد اتُهم سابقاً بالاعتداء الجنسي خلال وجوده في العاصمة البريطانية لندن، للمشاركة في إدارة مباراة جمعت بين كريستال بالاس الإنجليزي وفيورنتينا الإيطالي ضمن منافسات دوري المؤتمر الأوروبي، قبل أن تُغلق القضية لاحقاً لعدم كفاية الأدلة.

ديبرينك قبل وفاته: آلمني أن أُتهم ظلماً

وعبر ديبرينك عن إحباطه من قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» استبعاده من المونديال، إذ قال في تصريحات سابقة لصحيفة «تيليغراف» الهولندية: «آلمني كثيراً أن أُتهم ظلماً، منذ البداية تعاونت بشكل كامل مع تحقيقات الشرطة، كما أبلغت فيفا ويويفا والاتحاد الهولندي بجميع التفاصيل فوراً، أنا ممتن للدعم الذي تلقيته من الاتحاد الهولندي والطريقة التي تعامل بها مع القضية، لكن من المؤسف أن فيفا قرر استبعادي من كأس العالم، وبالطبع أشعر بخيبة أمل كبيرة إزاء ذلك».

الاتحاد الهولندي ينعي الحكم الدولي

من جانبه، قال الاتحاد الهولندي لكرة القدم في بيان: «ببالغ الحزن والأسى تلقينا نبأ وفاة روب ديبرينك. لقد كان حكماً محترفاً منذ موسم 2011، وأدار أول مباراة له في الدوري الهولندي الممتاز عام 2017، كما أدار إجمالاً 284 مباراة في كرة القدم الاحترافية».

وأضاف: «عمل روب حكماً مساعداً لتقنية الفيديو (VAR) على المستوى الدولي، وكان ضمن طاقم التحكيم في بطولة أمم أوروبا 2024 ودورة الألعاب الأولمبية في العام نفسه، كما كان يُكلّف بانتظام بإدارة مباريات البطولات الأوروبية للأندية، وخلال نهائي الدوري الأوروبي 2024 بين أتالانتا وباير ليفركوزن، عمل مساعداً لحكم تقنية الفيديو، وفي ديسمبر 2024 عُين حكماً مساعداً لتقنية الفيديو في بطولة كأس الإنتركونتيننتال التي أُقيمت في قطر».

واختتم البيان: «برحيل روب، فقد عالم كرة القدم حكماً مرموقاً يتمتع بخبرة دولية، لكن قبل كل شيء فقدنا زميلاً رائعاً، نتقدم بأحر التعازي إلى عائلته وأصدقائه وكل من عرفه، ونتمنى لهم الصبر والسلوان في هذا المصاب الجلل».