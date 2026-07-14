دخل نادي الهلال في مفاوضات أولية مع ممثلي مهاجم نادي بايرن ميونخ ومنتخب إنجلترا هاري كين، لبحث إمكانية ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية، بحسب ما أوردته شبكة «سكاي سبورت».

كين منفتح على سماع العرض

وأوضحت الشبكة العالمية أن هاري كين لم يتخذ أي قرار حتى الآن، إذ يرغب قائد منتخب إنجلترا في دراسة العرض الرياضي والمالي المقدم من الهلال قبل اتخاذ قراره بشأن مستقبله.

بند يفتح الباب أمام رحيله

وأضافت أن عقد هاري كين مع بايرن ميونخ يتضمن بنداً خاصاً يسمح لأي نادٍ مهتم بالتعاقد معه خلال الموسم الثالث من عقده، مقابل 65 مليون يورو، وفي حال تفعيل هذا البند، لن يتمكن بايرن ميونخ من منع مهاجمه من الرحيل.

رغبة هلالية في إتمام الصفقة

وأشار التقرير إلى أن الهلال يأمل في إقناع أحد أفضل المهاجمين في العالم بالانضمام إلى الدوري السعودي للمحترفين، موضحاً أن المناقشات القادمة بين الأطراف المعنية ستكون حاسمة، بينما لم يتلقَّ بايرن ميونخ أي اتصال رسمي من الهلال حتى الآن.

عرض مقنع قد يسرّع المفاوضات

واختتم التقرير بأن المفاوضات قد تتقدم سريعاً إذا قدم الهلال عرضاً يراه هاري كين ووكيله مناسباً ومقنعاً.