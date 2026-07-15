كشفت بيانات وزارة الخزانة الأمريكية ارتفاع حيازة المملكة العربية السعودية من سندات الخزانة الأمريكية خلال مايو 2026 بنحو 181 مليون دولار مقارنة بالشهر السابق، لتصل إلى 140.3 مليار دولار. ووفقاً للبيانات، حافظت السعودية على المركز الـ17 ضمن قائمة كبار حائزي السندات الأمريكية.



توزيع الاستثمارات



توزعت استثمارات السعودية في سندات الخزانة الأمريكية خلال مايو الماضي إلى 106.7 مليار دولار في سندات طويلة الأجل تمثل 76% من الإجمالي، و33.6 مليار دولار في سندات قصيرة الأجل تشكل 24% من الإجمالي. وواصلت اليابان تصدرها قائمة أكبر حائزي سندات الخزانة الأمريكية بنهاية مايو 2026 بقيمة 1143.1 مليار دولار، تلتها المملكة المتحدة بـ948.6 مليار دولار، ثم الصين بـ659.3 مليار دولار.