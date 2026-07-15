أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن الحكومة ستعلن قريباً خطة تنفيذية محددة تهدف إلى تحقيق استقرار الأسعار وخفض الأعباء المعيشية عن المواطنين. وأشار إلى أن مؤشرات الاقتصاد المصري تشهد تحسناً، وأن الحكومة تعمل على انعكاس ذلك من خلال انخفاض الأسعار وتحسن مستوى المعيشة.



وأوضح «مدبولي» في مؤتمر صحفي اليوم، أن الحكومة تحرص على التمهل في اتخاذ أي قرارات في ظل عودة الصراع في المنطقة وارتفاع أسعار النفط، مؤكداً العمل على توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتأمين مخزون كافٍ من المنتجات البترولية، خصوصاً خلال أشهر الصيف. وفي ملف الأمن الغذائي، أعلن رئيس الوزراء أن الحكومة اشترت نحو 4.9 مليون طن من القمح منذ بداية موسم التوريد المحلي.



الاحتياطي الأجنبي



وكشف «مدبولي» أن احتياطي النقد الأجنبي تجاوز لأول مرة في تاريخ مصر مستوى 55 مليار دولار، بعدما ارتفع بنحو ملياري دولار خلال شهر واحد. وفي قطاع الطاقة، أكد مدبولي: «إننا في منتصف فصل الصيف والأوضاع مستقرة رغم التقلبات الحالية»، مشيراً إلى متابعته الأسبوعية مع وزير الكهرباء لموقف تنفيذ مشاريع الطاقة الجديدة والمتجددة، مع التشديد على الإسراع في تشغيلها لما لها من دور في تقليل استيراد الوقود التقليدي والمنتجات البترولية. وأشار إلى أن العمل يتواصل في المحطة النووية بالضبعة، إذ جرى تركيب قلب المفاعل الثاني.