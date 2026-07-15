أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت وضع صورة للرئيس الأمريكي دونالد ترمب على عملة معدنية ذهبية من فئة دولار واحد قريباً. وأوضح بيسنت عبر منصة «إكس» أن هذه العملة ستطرح بمناسبة الذكرى الـ250 لتأسيس الولايات المتحدة، وتأتي تكريماً للإرث الراسخ للحرية ورمزاً دائماً للوطنية.



موعد الطرح



وعرض منشور الوزير نموذجاً للعملة، وأشار بيسنت إلى أن دار سك العملة الأمريكية ستبدأ في إنتاج العملة المعدنية، لكنه لم يحدد موعد طرحها للبيع للجمهور.



يذكر أن بيسنت كان قد شارك في وقت سابق من هذا الشهر عبر منصة «إكس» نموذجاً لورقة نقدية من فئة 100 دولار، نشرها ترمب أولاً، وتحمل توقيع كل من الرئيس ووزير الخزانة نفسه.