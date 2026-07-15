أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم، تراجع مخزونات النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي.



وأوضحت الإدارة أن مخزونات النفط الخام انخفضت بمقدار 1.7 مليون برميل إلى 409.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 10 يوليو الماضي.



وأشارت إلى أن مخزونات النفط الخام في مركز التسليم بمدينة كاشينغ في ولاية أوكلاهوما ارتفعت بمقدار 430 ألف برميل خلال الفترة نفسها.



نواتج التقطير



وذكرت الإدارة أن معدل استهلاك النفط الخام في المصافي ارتفع بواقع 99 ألف برميل يومياً، فيما زاد معدل تشغيل المصافي بمقدار 0.4 نقطة مئوية إلى 96.2%.



وقالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات البنزين الأمريكية تراجعت بمقدار 1.5 مليون برميل إلى 210.5 مليون برميل، وهو انخفاض أكبر من توقعات المحللين التي أشارت إلى تراجع قدره 760 ألف برميل.



في المقابل، أظهرت البيانات ارتفاع مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 4.6 مليون برميل إلى 108.2 مليون برميل، مقارنة بتوقعات بزيادتها 84 ألف برميل.



ولفتت الإدارة التابعة لوزارة الطاقة الأمريكية إلى أن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام انخفض خلال الأسبوع الماضي بمقدار 399 ألف برميل يومياً.