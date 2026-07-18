تحولت مهمة روتينية لفرق الطوارئ في روسيا إلى عملية إنقاذ استثنائية، بعدما عُثر على رجل عالق داخل تجويف شجرة قيقب لأكثر من يوم كامل، في واقعة نادرة استدعت تدخل فرق الإنقاذ وسط دهشة سكان المنطقة، قبل أن تنتهي العملية دون تسجيل أي إصابات خطيرة.

وذكرت وكالة ريا نوفوستي أن الحادثة وقعت في مدينة لوغا التابعة لمقاطعة لينينغراد، حيث تلقت خدمات الطوارئ، صباح الجمعة، بلاغًا يفيد بوجود شخص محتجز داخل تجويف شجرة قرب أحد المنازل في شارع غاغارين.

وعند وصول فرق الإنقاذ إلى الموقع، تبين أن الرجل كان قد سقط داخل تجويف يبلغ عمقه نحو مترين، يقع على ارتفاع نحو أربعة أمتار عن سطح الأرض، وهو ما حال دون تمكنه من الخروج بمفرده، ليبقى عالقًا لأكثر من 24 ساعة.

وباشر رجال الإطفاء تنفيذ خطة الإنقاذ عبر إزالة الأغصان التي أعاقت الوصول إلى الرجل، قبل تأمين موقع العملية واستخدام معدات الحبال لإنزاله بأمان من داخل الشجرة.

وأسفرت العملية عن إخراج الرجل، المولود عام 1991، دون مضاعفات، حيث خضع لفحص طبي ميداني عقب إنقاذه، وأكدت المعاينة الأولية أنه يتمتع بحالة صحية مستقرة ولا يحتاج إلى نقله إلى المستشفى.

وأثارت الحادثة تفاعلًا واسعًا في الأوساط المحلية، نظرًا لغرابة ملابساتها، في واحدة من أكثر عمليات الإنقاذ غير المألوفة التي شهدتها المنطقة خلال الفترة الأخيرة.