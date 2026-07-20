فيما تُغلق المنصة الوطنية للقبول الموحد «قبول» غدًا (الثلاثاء) مرحلة تأكيد رغبات القبول النهائي للمتقدمين من خريجي الثانوية العامة لحجز مقاعدهم في الجامعات الحكومية والأهلية وكليات التدريب التقني والمهني للعام الجامعي الجديد.. اقترح عدد من أولياء أمور الطلاب والطالبات على وزارة التعليم إتاحة النقل بين الجامعات فور انتهاء مرحلة حجز المقاعد.

وقال عدد منهم لـ«عكاظ» إن إتاحة النقل أسوة بما هو معمول به في حركة النقل الخارجي والداخلي للمعلمين والمعلمات يسهم في الاستقرار الاجتماعي للطلاب وأولياء أمورهم، مشيرين إلى أن إلغاء خاصية المناطق في القبول اضطر العديد من المتقدمين إلى تأكيد رغبات قبولهم في مناطق أو مدن بعيدة عن مقر سكنهم.

وأضافوا أنه بالإمكان وضع أيقونة في المنصة للسماح للمقبولين بالنقل بين الجامعات أو كليات التدريب التقني والمهني بعد انتهاء فترة تأكيد الرغبات في حال توفر نفس التخصص الجامعي دون النظر للدرجات الموزونة، مشيرين إلى أن الهدف هو توفر مقعد جامعي لخريجي الثانوية العامة وهو ما تحقق عند تأكيد الرغبات.

ولفت أولياء الأمور إلى أن هذا الإجراء سيسهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي ويوفر على أولياء الأمور الكثير من الأمور ومن ضمنها توفير سكن أو وسيلة نقل في حال تم قبول أبنائهم وبناتهم في مدن بعيدة.