امتعض المدير الفني للمنتخب الفرنسي ديدييه ديشامب من كثرة الأسئلة الموجه له من قبل الإعلام، حول مصيره ومستقبله التدريبي خلال المرحلة القادمة، بعد نهاية رحلته بصفة رسمية مع «الديوك» التي انتهت مع مونديال كأس العالم، وفشله في الوصول للنهائي وتحقيقه المركز الرابع.



وكان الاتحاد الفرنسي لكرة القدم قد وجّه رسالة شكر وتقدير إلى ديشامب، تقديراً لما قدمه خلال سنوات قيادته للمنتخب، عقب خسارة فرنسا أمام إنجلترا بنتيجة 6-4 في مباراة تحديد المركز الثالث، التي كانت الأخيرة له على رأس الجهاز الفني، لينهي بذلك حقبة حافلة بالإنجازات.



وقال ديشامب، في تصريحات إعلامية نشرتها صحيفة «lefigaro» الفرنسية: لم أحسم مصيري ولن أتوقف عن التواجد في الخط القانوني داخل المستطيل الأخضر.



وأضاف: رغبتي كبيرة في مواصلة العمل التدريبي، سواء مع الأندية أو المنتخبات، لذلك لا تتحدثوا معي عن التقاعد، ليس هذا هو الوقت المناسب، ولا أشعر برغبة في التوقف ولو للحظة، أريد الاستمرار لأطول فترة ممكنة.



وتابع: التدريب يمنحني جرعة كبيرة من الأدرينالين، وطالما أشعر أنني قادر على القيام بهذه المهمة فسأواصل العمل، وسوف أرتاح الآن، وعقبها أستعد لدراسة الأنسب لي.



وأكمل بطل العالم السابق مع «الديوك» حديثه: اليوم أملك امتياز الاختيار، لكنني لم أتخذ قراري بعد، وما سيحسم موقفي هو المشروع الذي أراه الأفضل بالنسبة لي.



واختتم حديثه: إذا لم أعمل في التدريب، فلا أستطيع أن أتخيل نفسي أعيش حياة أذهب فيها إلى الفراش كل ليلة دون أي خطط لليوم التالي، هذا ليس أنا.



وأشارت الصحيفة إلى أن ديشامب لم يغلق الباب أمام تدريب منتخب وطني آخر، رغم أنه كان قد استبعد هذه الفكرة في السابق، مؤكداً: أنا لا أغلق أي باب.



كما أوضحت الصحيفة من مصادرها أن المدرب الفرنسي لم يستبعد خوض تجربة تدريبية في الدوري السعودي، مشيراً إلى أنه سيحدد مستقبله بعد الحصول على فترة من الراحة.



ورغم انفتاحه على جميع الخيارات، أوضحت صحيفة AS أن ديشامب لا يزال يفضل خوض تجربة تدريبية في فرنسا أو إيطاليا أو إسبانيا إذا قرر العودة لتدريب الأندية.