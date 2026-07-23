بعد سنوات من سيطرة الحقائب الجلدية البسيطة والتصاميم العملية، تعود شنط الدانتيل لتفرض حضورها كواحدة من أبرز صيحات الإكسسوارات هذا الموسم. فالتفاصيل الشفافة والنقوش الناعمة لم تعد تقتصر على الفساتين والقمصان، بل انتقلت إلى الحقائب لتمنح الإطلالات لمسة أنثوية حالمة.

وشهدت منصات عروض الأزياء وظهور عدد من المؤثرات وعاشقات الموضة انتشار حقائب الدانتيل بأشكال متنوعة، من حقائب اليد الصغيرة إلى التصاميم متوسطة الحجم، مع مزج الدانتيل بخامات مثل الساتان والجلد أو تطريزه بالخرز والورود ثلاثية الأبعاد لإضفاء طابع أكثر فخامة.

وتنسجم هذه الصيحة بشكل خاص مع إطلالات الصيف والمناسبات، إذ تكمل الفساتين البيضاء، والقطع الكتانية، والإطلالات الباستيلية، كما تمنح حتى الإطلالات الكاجوال لمسة رقيقة دون مبالغة.

ورغم طابعها الرومانسي، ينصح خبراء الموضة باستخدام شنط الدانتيل كقطعة لافتة في الإطلالة، مع الحفاظ على بساطة الملابس والإكسسوارات الأخرى، حتى تبقى الحقيبة العنصر الأبرز وتحقق التوازن المطلوب.