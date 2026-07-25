أصدرت محكمة في العاصمة الكورية الجنوبية سيئول حكمًا بإلزام رئيس مجموعة SK Group، تشوي تاي وون، بدفع نحو 944 مليار وون (ما يعادل نحو 640 مليون دولار) لطليقته روه سو هيونغ، في واحدة من أكبر تسويات الطلاق التي شهدتها البلاد.

وأعاد الحكم القضية إلى دائرة الضوء مجددًا، خصوصًا في ظل الارتفاع الكبير في ثروة تشوي خلال السنوات الأخيرة، مدفوعًا بالنمو اللافت لشركة SK Hynix المتخصصة في صناعة رقائق الذاكرة المستخدمة في تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وجاء القرار الجديد بعد مراجعة المحكمة العليا لحكم سابق صدر عام 2024، كان قد قضى بمنح الزوجة 1.38 تريليون وون، قبل أن تخفض المحكمة قيمة التعويض إلى 944 مليار وون، مع الإبقاء على حكم منفصل يقضي بدفع ملياري وون كتعويض إضافي.

وتعود جذور القضية إلى عام 2015، عندما أعلن تشوي تاي وون بشكل علني دخوله في علاقة خارج إطار الزواج وإنجابه طفلًا منها، قبل أن يتقدم بطلب الطلاق عام 2017، لتبدأ بعدها معركة قضائية طويلة بشأن تقسيم الثروة بين الطرفين.

وحظيت القضية باهتمام واسع في كوريا الجنوبية بسبب حجم الأموال المتنازع عليها، إلى جانب ارتباطها بالتحولات الكبيرة التي شهدتها مجموعة «SK»، خصوصًا مع الطفرة العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي، التي عززت مكانة شركة «SK Hynix» كواحدة من أبرز الشركات الموردة لرقائق الذاكرة عالية الأداء.

ويرى محللون أن قيمة التسوية الجديدة، رغم انخفاضها مقارنة بالحكم السابق، قد تدفع رئيس المجموعة إلى اللجوء إلى بيع جزء من أسهمه أو استخدامها كضمان للحصول على تمويل، إلا أنهم يستبعدون أن تؤثر الخطوة بشكل كبير على نفوذه داخل المجموعة، التي تعد ثاني أكبر تكتل صناعي في كوريا الجنوبية.