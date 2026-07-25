يختتم فريق الأهلي معسكر البرتغال ضمن المرحلة الثانية من البرنامج الإعدادي للموسم الرياضي الجديد، وسيخوض مواجهتين وديتين يوم (الثلاثاء) القادم، (الأولى) أمام فريق بورتيمونينسي البرتغالي الساعة 1:00 ظهراً، و(الثانية) ضد فولهام الإنجليزي الساعة 8:00 مساء.

ويسعى المدرب ماتياس يايسله لإشراك جميع اللاعبين في المباراتين الوديتين للاطمئنان على جاهزيتهم لمنافسات الموسم الرياضي القادم.

هذا وستعود بعثة فريق الأهلي إلى جدة عقب ختام معسكر البرتغال، ويخضع اللاعبون لراحة بسيطة ومن ثم العودة لاستكمال البرنامج الإعدادي في مقر النادي. ويخوض الفريق الأهلاوي لقاء ودياً أمام فريق أبها يوم (الخميس) السادس من أغسطس القادم بجدة.

يذكر، أن الفريق الأهلاوي تنتظره استحقاقات عالمية وقارية ومحلية في الموسم الرياضي الجديد، ويسعى للمنافسة على تحقيق البطولات في الموسم الرياضي الجديد.