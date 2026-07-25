من المقرر أن ينضم قائد فريق النصر كريستيانو رونالدو إلى التدريبات في المرحلة الأخيرة من المعسكر الإعدادي في مدينة لشبونة البرتغالية، وذلك بعد الإجازة التي منحت له وبقية زملائه اللاعبين الدوليين بعد فراغهم من المشاركة في مباريات كأس العالم 2026.

من جانب آخر، يواصل فريق النصر برنامجه الإعدادي تحت قيادة المدرب آنج بوستيكو جلو.

ويستعد الفريق النصراوي لخوض ثاني مبارياته الودية (الثلاثاء) القادم أمام فريق ميريندا الإسباني بمدينة لشبونة البرتغالية، ويعمد المدرب آنج بوستيكو جلو على الاستفادة من اللقاء الودي الثاني فنياً والوقوف على مدى جاهزية لاعبيه.

وكان فريق النصر خسر اللقاء الودي الأول أمام فريق بنفيكا الرديف بنتيجة 2/1.

هذا ويستهل الفريق النصراوي حملة الدفاع عن لقب دوري روشن السعودي للمحترفين، الذي حصده الموسم الماضي من خلال مواجهة فريق الفتح (الجمعة ) 15 أغسطس القادم الساعة 9:00 مساء على ملعب الأول بارك بالرياض.

• الودية الثانية

النصر × ميريندا الإسباني

الثلاثاء 2026/7/28