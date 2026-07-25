جددت جمهورية مصر العربية تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية، مؤكدةً رفضها القاطع وإدانتها للاعتداء على سفينة سعودية وجميع الاعتداءات التي تستهدف المنشآت ووسائل النقل المدنية أو تهدد أمن الملاحة وحريتها في البحر الأحمر والممرات المائية الدولية.

وشددت مصر في بيان صادر عن وزارة خارجيتها اليوم على الأهمية البالغة لاحترام حرية الملاحة الدولية وضمانها وحمايتها في جميع المضايق والممرات الدولية بالمنطقة، بما يضمن حركة التجارة الدولية وسلاسل الإمداد العالمية، اتساقاً مع أحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.