أعلنت حركة حماس أن إسرائيل اغتالت مدير جهاز الأمن الداخلي في وسط القطاع ومساعده، بغارة جوية استهدفت مركبتهما في مدينة دير البلح.



وأفادت الوزارة في بيان، اليوم (الأحد)، بأن الغارة أسفرت عن اغتيال العقيد وائل موسى اللداوي (44 عاماً)، مدير جهاز الأمن الداخلي في وسط قطاع غزة، إلى جانب الرائد رامز توفيق أبو زريق (49 عاماً)، أثناء وجودهما داخل مركبة في مدينة دير البلح وسط القطاع.



وأكد قسم الطوارئ والاستقبال في مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح وصول جثماني المسؤولين الأمنيين، إضافة إلى 9 مصابين من المواطنين الذين كانوا يمرون في موقع الاستهداف، مشيراً إلى أن حالة أحد المصابين وصفت بالحرجة.



وتأتي الغارة في إطار سلسلة هجمات إسرائيلية استهدفت أفراداً ومسؤولين في أجهزة الشرطة والأمن التابعة لحماس في قطاع غزة خلال الأشهر الماضية، حيث تتهم إسرائيل عدداً منهم بالارتباط بالجناح العسكري للحركة وبالضلوع في تهديدات ضد قواتها.



واعتبرت حماس أن استهداف جهاز الشرطة ومؤسساته يهدف إلى نشر الفوضى والانفلات الأمني في القطاع، ويعد انتهاكاً لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بوساطة أمريكية في شهر أكتوبر.



ووفق مسؤولين صحيين في غزة، أسفرت الهجمات الإسرائيلية عن مقتل أكثر من 1190 فلسطينياً، معظمهم من المدنيين، منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، فيما لا تعلن حماس عادةً عن حجم خسائرها في صفوف عناصرها.



ورغم أن اتفاق وقف إطلاق النار أنهى العمليات العسكرية واسعة النطاق، فإنه لم يوقف الهجمات الإسرائيلية المتكررة، بينما تقول إسرائيل إن مسلحين في غزة قتلوا أربعة من جنودها منذ بدء سريان الاتفاق.