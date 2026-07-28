وسط ترقب في الأوساط الإسرائيلية والأمريكية لما ستسفر عنه زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للبيت الأبيض ولقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم (الثلاثاء)، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن معلومات حساسة يحملها نتنياهو إلى البيت الأبيض.



ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر قولها: إن نتنياهو سيقدم لترمب معلومات استخباراتية حديثة بشأن تقدم إيران نحو امتلاك قنبلة نووية.



وذكرت القناة أن رئيس الوزراء الإسرائيلي والمسؤولين الأمنيين صاغوا قائمة بالخطوط الحمراء استعداداً للقاء نتنياهو وترمب، مبينةً أن من بين تلك الخطوط إخراج اليورانيوم المخصب من إيران والحفاظ على حرية العمل لإزالة التهديدات في جميع الجبهات والإبقاء على المناطق العازلة على الحدود والحفاظ على التفوق التكنولوجي للجيش الإسرائيلي.



وأشارت المصادر للقناة إلى أن إخراج اليورانيوم المخصب من إيران هي النقطة الأكثر حساسية ومصيرية ولن يكون هناك تنازل بشأنها، لافتةً إلى أن المؤسسة الأمنية تتوقع ممارسة ترمب ضغوطاً كبيرة جداً على إسرائيل للانسحاب من المناطق العازلة على الحدود مع سورية ولبنان لكنها ستصر على البقاء فيها.

نتنياهو وزوجته خلال مغادرته إسرئيل متوجهاً إلى واشنطن أمس

وذكرت المصادر أن الجاهزية العالية جداً لا تزال قائمة والمؤسسة الأمنية ترى بأن المفاوضات قد تنهار، مبينةً أن المؤسسة الأمنية لا تمنح فرصاً مرتفعة لنجاح المفاوضات مع إيران وهي تستعد لاحتمال تدهور أمني سريع. وذكرت القناة أن نتنياهو سيقدم طلباً للرئيس الأمريكي، بالامتناع عن بيع مقاتلات «إف 35 لتركيا».



في المقابل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب رداً على معارضة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بيع الولايات المتحدة مقاتلات «إف-35» لتركيا: «لا أحد يستطيع أن يملي عليّ لمن نبيع وما الذي لا نبيعه، تركيا حليف كبير لنا».



وأقر ترمب بوجود خلاف بينه ونتنياهو قائلاً: لدي بعض الخلافات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن إيران.