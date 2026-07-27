توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم (الإثنين)، بإلحاق الهزيمة الساحقة بإيران، مؤكداً أنه من الصعب رشوة الإيرانيين.



وقال ترمب خلال تجمع انتخابي في ولاية ميشيغان: «لا يمكنك رشوتهم. فعليك أن تهزمهم، وسنلحق بهم هزيمة ساحقة، لكن سنرى كيف ستؤول الأمور»، مضيفاً: «الولايات المتحدة تجري محادثات ودية للغاية مع إيران».



ولفت إلى أن إيران تريد من الولايات المتحدة إنهاء الحصار البحري.



وكان ترمب قال في وقت سابق اليوم: نتحدث حالياً مع إيران ولولا ما قمنا به من عمليات عسكرية لما كانوا يتحدثون إلينا، لافتاً إلى أن «إيران تعرضت للقصف على مدى الأيام الـ14 الماضية وقد طلبت منا أن نوقف القصف ونلتقي للتفاوض».



وأضاف: «أعتقد أن هناك فرصة للمحادثات مع إيران وإذا كان الأمر كذلك فهو جيد وإلا سنعود للقصف»، مبيناً أنه سيستخدم أموال إيران المجمدة لتعويض الأضرار التي تلحق نتيجة الهجمات الإيرانية.



وفي ما يتعلق بهجمات الحوثيين قال ترمب: تعاملنا مع مشكلة الحوثيين سابقاً ودمرناهم أشد تدمير ولو تجددت مشكلتهم قد نضطر للتدخل مجدداً. وتتزايد التقديرات التحليلية بالصحافة التي تؤكد أن الخيارات العسكرية المتاحة أمام البيت الأبيض في المواجهة المفتوحة مع إيران باتت تحكمها كلفة باهظة ومخاطر إستراتيجية معقدة.



وذكرت مجلة «إيكونوميست» البريطانية أن الخيارات المتاحة أمام واشنطن لتنفيذ هجوم واسع النطاق على إيران تبدو ضيقة ومحدودة الفاعلية، موضحة أن استئناف الغارات الجوية على البرنامج والمنشآت النووية أو توسيع استهداف البنية التحتية قد يرفع حدة الصراع وكلفته المالية والعسكرية دون ضمان إخضاع طهران أو منع تحول المواجهة إلى حرب طويلة الأجل.



واعتبرت الصحيفة خيار التوغل البري بأنه لا يزال الأقل ترجيحاً والأكثر خطورة في ظل استمرار الردود الإيرانية واتساع رقعة المواجهة الميدانية، بينما يعزز غياب الأفق السياسي فرص استمرار المواجهات المتقطعة والضربات المتبادلة بدلاً من الوصول إلى تسوية نهائية.