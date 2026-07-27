اتهمت وزيرة الخارجية اليمنية أفراح الزوبة اليوم (الإثنين) مليشيا الحوثي الإرهابية بالسعي إلى محاكاة النموذج الإيراني في مضيق هرمز، لفرض السيطرة على حركة الملاحة الدولية في مضيق باب المندب.



وقالت الزوبة للصحفيين إن المليشيا استمدت جرأتها من رد فعل دولي وصفته بأنه يفتقر إلى الجدية الكافية إزاء الهجمات التي استهدفت الملاحة التجارية على مدى السنوات الماضية.



وأكدت الزوبة أن الهدف الحوثي من تسيير الرحلات المباشرة بين صنعاء وإيران غير إنساني، موضحة أن الهدف سد نقص المال والسلاح.



وأفصحت وزيرة الخارجية اليمنية عن استعدادات أمنية جارية لحماية صادرات النفط اليمنية في ظل المخاوف من استهدافها أو تعطيلها، مبينة أن خطوط المواجهة بين قوات الجيش اليمني والحوثيين تشهد تبادلاً للنار ما يعكس استمرار التوتر الميداني رغم الجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد.



ونفت الزوبة وجود أي محادثات مباشرة مع الحوثيين، مؤكدة وجود دور عماني للتوسط بين الطرفين، والحكومة تسعى إلى حل سلمي. ولوحت وزيرة الخارجية اليمنية بالعودة للحرب إذا واصل الحوثيون الضغط والتصعيد.



من جهة أخرى، ضبطت الأجهزة الأمنية بمحافظة مأرب شحنتين من المواد المخدرة كانتا في طريقهما إلى مليشيا الحوثي الإرهابية في صنعاء.



ونقل موقع وزارة الدفاع اليمنية «سبتمبر نت» عن مصدر أمني بشرطة محافظة مأرب قوله إن إحدى النقاط التابعة لقوات الأمن الخاصة ضبطت 104 آلاف حبة من مادة البريجابالين المخدرة، فيما تمكنت نقطة أخرى من ضبط أكثر من 1900 حبة من نوع كبتاغون وكيلو غرام من مادة الحشيش، كانت جميعها في طريقها إلى المليشيا الحوثية في صنعاء.



وأوضح المصدر أنه تمت إحالة المضبوطات والمتهمين إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية، مبيناً أن الأجهزة الأمنية في مأرب ستظل بالمرصاد لعصابات التهريب التي دوماً ما تكون مرتبطة بالمليشيا الحوثية، التي تسعى لإغراق المجتمع بهذه السموم.