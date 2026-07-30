تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ينظم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية يومي 11 و12 أبريل 2027، منتدى الرياض الدولي الإنساني في دورته الخامسة بمدينة الرياض، بمشاركة عدد من رؤساء المنظمات والمانحين والخبراء والعاملين في المجال الإنساني من مختلف دول العالم، بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة ومنظماتها الإنسانية.

ورفع المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله عبدالعزيز الربيعة، الشكر لخادم الحرمين الشريفين، على رعايته للمنتدى، مؤكدًا أن ذلك يجسد حرص القيادة على دعم العمل الإنساني والإغاثي السعودي وتوسيع نطاقه عالميًا.

وأشار إلى أن المنتدى يمثل منصة لتعزيز التعاون بين المنظمات الدولية والإقليمية، وتطوير مسيرة العمل الإنساني، وبناء شراكات إستراتيجية مستدامة، تسهم في الوصول إلى الفئات المحتاجة والمتضررة حول العالم.