في إنجاز طبي استثنائي يعكس تطور المنظومة الصحية في صعيد مصر، نجح فريق طبي بمستشفيات جامعة بني سويف في إنقاذ حياة مريض عبر استخراج نحو 100 مسمار وقطعة حديدية من معدته باستخدام منظار متطور، متفادين تماماً أي تدخل جراحي تقليدي.

وأكدت الجامعة، أن هذا النجاح النوعي جنب المريض مخاطر النزيف والمضاعفات الجسيمة المصاحبة للجراحات المفتوحة، مشيداً بكفاءة الكوادر الطبية وقدرتها على التعامل مع الحالات الدقيقة والمعقدة.

من جانبه، أشار الفريق الطبي إلى تعامله بمهارة فائقة وحرص شديد لاستخراج الأجسام الحادة واحدة تلو الأخرى دون إحداث أي خدوش في المريء أو جدار المعدة.