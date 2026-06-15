أصدرت الإدارة العامة للتواصل الإستراتيجي بوزارة الدفاع العدد (214) من مجلة «الدفاع» تحت عنوان: «الجاهزية المتكاملة.. حين تتوحد القوة لحماية الوطن»، والذي يسلّط الضوء على مفهوم الجاهزية الحديثة بوصفها منظومة متكاملة ترتكز على التكامل العملياتي، وسرعة الاستجابة، وتطور القدرات الدفاعية والتقنية للقوات المسلحة.



وتضمّن العدد ملفًا رئيسيًا موسعًا تناول منظومات الدفاع الجوي ودورها المحوري في تعزيز كفاءة الجاهزية، وتكامل الأدوار بين أفرع القوات المسلحة، إلى جانب استعراض أبرز المفاهيم العسكرية الحديثة والتقنيات الدفاعية المتقدمة التي تسهم في دعم أمن المملكة واستقرارها.



كما اشتمل العدد على لقاء خاص مع قائد القوات الجوية الملكية السعودية الأمير تركي بن بندر بن عبدالعزيز، تناول خلاله مستهدفات التطوير، ومفاهيم الجاهزية المستقبلية، وأبرز التحولات التي تشهدها القوات الجوية في ظل برامج التطوير الشاملة.



واحتوى العدد كذلك على تغطيات موسعة لأخبار وأنشطة وزارة الدفاع وقياداتها، والتمارين العسكرية المشتركة، ومعرض الدفاع العالمي 2026، إضافة إلى تقارير متخصصة وملفات توثيقية ومقالات تحليلية تعكس مكانة المملكة وريادتها في المجالات الدفاعية والعسكرية، وتبرز حجم التطور الذي تشهده منظومة وزارة الدفاع وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030.



يذكر أن المجلة تُعدّ من أوائل المجلات العسكرية العربية، وقد نشرت عددها الأول قبل أكثر من ستة عقود، باسم مجلة الجيش العربي السعودي، ويرأس تحريرَها المدير العام التنفيذي للإدارة العامة للتواصل الإستراتيجي بوكالة وزارة الدفاع للشؤون الإستراتيجية عبدالرحمن سلطان السلطان، ولها فريق تحرير متخصص، وتصدر حاليًّا بشكل ربع سنوي وبنسختين ورقية وإلكترونية، وتقدم محتوى يختص بالشؤون العسكرية والدفاعية والإستراتيجية.