في الوقت الذي يظن فيه ملايين المستخدمين أن حواراتهم مع الذكاء الاصطناعي قاصرة على شاشاتهم فقط، فجّر تقرير تقني مفاجأة مدوية، فمئات المحادثات الخاصة مع روبوت «كلود» (Claude) التابع لشركة «أنثروبيك» ظهرت فجأة ومتاحة بالكامل للعامة على محرك البحث «قوقل»!

الأزمة لم تقف عند حدود الأسئلة العادية أو الاستشارات، بل وصلت إلى حد كارثة أمنية بعد رصد محادثة سرية لمستخدم شارك بيانات «محفظة العملات الرقمية» الخاصة به، لتصبح تلك البيانات الحساسة مكشوفة لأي شخص يبحث على الإنترنت.

هذا التسريب المريب لم يكن نتيجة اختراق سيبراني تقليدي، بل تعود جذوره إلى «هفوة تنظيمية» في آلية مشاركة الروابط التي توفرها أنثروبيك عبر إعدادات المنصة.

محركات البحث مثل «قوقل» و«بينغ» تعتمد في عملها على زحف روبوتاتها لكل صفحة منشورة على الشبكة. ورغم أن الشركة وضعت كود منع الأرشفة في الصفحة الرئيسية للموقع، إلا أنها غفلت عن إضافته داخل صفحات المحادثات الفردية.

وبمجرد أن قام بعض المستخدمين بنشر رابط محادثاتهم، التقطت محركات البحث تلك الصفحات المكشوفة وقامت بفرزها وتخزينها، لتبدأ لعبة تبادل الاتهامات بين الشركة ومحركات البحث.

غيّر الإعدادات وحصّن حسابك

إذا كنت تستخدم أداة «كلود»، فإن إغلاق باب التجسس على حسابك يقتضي التحرك السريع وتعديل الخيارات قبل أن تصل محركات البحث إلى محادثاتك الخاصة: