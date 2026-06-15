بعد أسبوعين فقط من كشف «القصة الحصرية» عن مفاوضات بايرن ميونيخ السرية، أعلن العملاق البافاري رسمياً ضم النجم المغربي إسماعيل صيباري قادماً من آيندهوفن الهولندي، في صفقة وصفها النادي بـ «البداية الجديدة».



«هنا نبدأ!».. بهذه العبارة افتتح بايرن بيانه الرسمي، مؤكداً أن كل تفاصيل الصفقة انتهت. بطل ألمانيا دفع 55 مليون يورو لـ PSV آيندهوفن ليخطف واحداً من ألمع المواهب الصاعدة في أوروبا.



السعيباري سيخضع للفحص الطبي في الولايات المتحدة خلال معسكر الفريق التحضيري، قبل الإعلان الرسمي بالتوقيع وتقديمه لجماهير «الأليانز أرينا». العقد طويل الأمد ويؤكد نية بايرن في بناء مشروع جديد حول الأسماء الشابة.



وبهذا تنتهي المطاردة.. السعيباري بافاري، والقصة اللي بدأت خبراً حصريّاً قبل 14 يوماً، تُختم اليوم بتوقيع العقد.