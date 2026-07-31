أعلنت شركة نادي القادسية التعاقد مع الثنائي أحمد السياحي وسلطان هارون بعقدين يمتدان لأربعة مواسم، بعد شراء عقديهما من نادي الرياض، في إطار تدعيم صفوف الفريق استعداداً للاستحقاقات القادمة.



وجاء التعاقد مع الثنائي بعد المستويات اللافتة التي قدماها خلال الموسم الماضي مع نادي الرياض، إذ فرض أحمد السياحي نفسه كأحد أبرز المدافعين المحليين بفضل ثبات مستواه وأدائه المميز، فيما واصل سلطان هارون تألقه بقدراته الفنية وإسهاماته المؤثرة، ليؤكد حضوره كأحد أبرز المواهب الصاعدة.



ويمتلك اللاعبان مسيرةً تصاعديةً في المنافسات السعودية، إذ بدأ أحمد السياحي مشواره مع نادي العدالة قبل انتقاله إلى نادي الرياض، فيما انطلقت مسيرة سلطان هارون مع نادي الحزم قبل انتقاله إلى نادي الرياض، إذ واصلا التطور وتقديم مستويات مميزة، استحقا معها فرصة الانضمام إلى القادسية، بعد الأداء اللافت الذي قدماه خلال الموسم الماضي.



ويأتي انضمام أحمد السياحي وسلطان هارون ضمن إستراتيجية القادسية الهادفة إلى استقطاب العناصر الوطنية المميزة، بما يعزز خيارات الجهاز الفني ويدعم طموحات الفريق في المنافسة خلال المواسم القادمة.