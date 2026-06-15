تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات الإثنين، لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ شهر مارس، وذلك في أعقاب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، ونائب وزير الخارجية الإيراني التوصل إلى اتفاق مبدئي لإنهاء الأعمال العسكرية، يقضي بفتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية.



ومن المقرر أن يوقع الطرفان مذكرة تفاهم في سويسرا الجمعة القادمة، وأكد «ترمب» أن الاتفاق يتضمن فتح مضيق هرمز «بدون رسوم»، وإنهاء الحصار البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية. بينما ذكرت وكالة «مهر» الإيرانية شبه الرسمية أن مسودة الاتفاق تنص على إعادة فتح المضيق خلال 30 يوماً وفق ترتيبات إيرانية، وفقا لوسائل إعلامية غربية.



ويرى خبراء السوق أن التفاؤل بعودة تدفقات النفط والغاز -التي توقفت لأكثر من ثلاثة أشهر عبر المضيق- قد ساهم في تهدئة المخاوف، حيث أشار «تيم ووترر»، كبير محللي السوق في شركة «كيه سي إم تريد»، إلى أن علاوة المخاطر الجيوسياسية بدأت تتقلص مع تسعير المتداولين لاحتمالات عودة إمدادات النفط العالمية إلى طبيعتها.