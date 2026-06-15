في واقعة صادمة قطعت الأنفاس وهزّت أركان الشارع السكندري، نجحت الأجهزة الأمنية في فك لغز اختفاء امرأة مسنة، لتتكشف خلف الكواليس مأساة إنسانية مروعة، بعدما أقدم نجلها على تحويل صالة شقته بمنطقة «السيوف شماعة» إلى مقبرة سرية لوالدته، حيث احتجز جثمانها داخل صندوق خشبي، ثم غمره بالرمال والأسمنت وصبّ فوقه طبقة خرسانية عازلة، في محاولة بائسة لإخفاء معالم الوفاة والاستمرار في صرف معاشها ومعاش زوجها الراحل.

خيوط الجريمة بدأت تلوح في الأفق داخل أروقة قسم شرطة المنتزه أول، حينما ساورت الشكوك شقيق المتهم وشقيقته إثر منعهما المستمر من زيارة والدتهما أو الاطمئنان عليها، ليلجآ إلى إبلاغ السلطات عن اختفائها الغامض منذ عدة أشهر. ومع تحرك خطة البحث والتحريات المكثفة، حاصرت الأدلة الابن الذي يعمل صاحب محل صغير لقطع غيار السيارات، لينهار ويعترف بالسر الدفين الذي أخفاه منذ ما قبل رمضان الماضي، فقد فارقت والدته الحياة بشكل طبيعي منذ نحو أربعة أشهر، وبدلاً من إكرامها بالدفن، قاده الطمع للاحتفاظ بالجثة للاستيلاء على المعاش الشهري الذي يقارب 22 ألف جنيه، ليتم تحرير المحضر اللازم وتباشر النيابة العامة تحقيقاتها الموسعة في هذه الفاجعة.