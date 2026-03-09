حقق البنك السعودي الأول، أحد البنوك الرائدة في المملكة، جميع الفئات الأربع ضمن جوائز يوروموني العالمية لحلول التجارة، حيث تصدر المركز الأول عالميًا عبر جميع فئات الجوائز، وذلك وفق إطار التقييم الجديد والذي اعتمدته المجلة لهذا العام، ويركز على آراء العملاء.

و حصل البنك على المركز الأول في فئات الأداء العام، وخدمة العملاء، وتميّز المنتجات، والتقنية في تمويل التجارة، ما يؤكد مكانته الراسخة في المملكة وتمتعه بقدرات تنافسية على المستوى العالمي.

واعتمدت الجوائز بشكل أساسي على آراء وتقييمات العملاء المباشرة، حيث عكست إشادة قوية بجودة خدماته، وسرعة استجابته، وترابط شبكته الدولية، وخبرته في تمويل التجارة المهيكلة وتمويل سلاسل الإمداد، إضافة إلى منصاته الرقمية المتقدمة في مجال التجارة.

وأوضح ياسر البراك، الرئيس التنفيذي لمصرفية الشركات والمصرفية المؤسسية لدى الأول قائلا: «يمثل هذا الإنجاز تأكيدًا على ثقة عملائنا في قدرات «الأول»، ويؤكد استمرارية أدائنا المتميز في تقديم الخدمات، وابتكار المنتجات، والريادة التقنية. كما سنواصل التزامنا بتقديم حلول تجارية عالمية المستوى وقابلة للتوسع، تمكّن عملاءنا من التوسع بثقة في الأسواق الإقليمية والعالمية».

ليؤكد هذا التكريم قوة منظومة الحلول التجارية العالمية لدى «الأول»، والتي تتميز بنمو مستدام في الحصة السوقية، وانضباط في معايير التنفيذ، واستثمار متواصل في أحدث التقنيات والتحول الرقمي.