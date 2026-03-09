نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصادر في وزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة أصدرت أمراً بمغادرة الموظفين الدبلوماسيين غير الأساسيين وأفراد عائلاتهم من مناطق جنوب تركيا، في إطار سلسلة إجراءات أمنية احترازية تشمل عدة دول في الشرق الأوسط.

وأوضحت الوكالة أن القرار يشمل على الأرجح مناطق مثل أضنة حيث تقع قاعدة إنجرليك الجوية التي تستضيف قوات أمريكية وناتو، وإزمير، وربما مناطق أخرى جنوبية وجنوب غربية، مشيرة إلى أن الإجراء يأتي كرد فعل على «مخاطر أمنية متزايدة» مرتبطة بالتصعيد العسكري الجاري في المنطقة منذ أيام.

ويأتي هذا الأمر في سياق توسع نطاق الإجراءات الأمريكية المماثلة خلال الأسبوع الماضي، حيث أمرت واشنطن بمغادرة موظفيها غير الأساسيين وعائلاتهم من قطر، الكويت، البحرين، الإمارات، العراق، الأردن، ولبنان مع إغلاق بعض البعثات مؤقتاً أو تقليص عملها، بعد هجمات بطائرات مسيرة إيرانية.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد حثت مواطنيها على المغادرة الفورية من 14 دولة في المنطقة، محذرة من «مخاطر أمنية جسيمة» قد تشمل هجمات انتقامية إيرانية أو تصعيداً يطال قواعد ومنشآت أمريكية.

وتستضيف تركيا كعضو في حلف الناتو تواجداً عسكرياً أمريكياً كبيراً، أبرزه في قاعدة إنجرليك الجوية قرب أضنة جنوب تركيا، التي استخدمت تاريخياً في عمليات ضد تنظيم الدولة الإسلامية وغيرها، وتُعد موقعاً حساساً محتملاً في أي تصعيد إقليمي.

ورغم أن إيران لم تستهدف أصولاً أمريكية في تركيا حتى الآن بسبب التكلفة الإستراتيجية العالية لضرب حليف ناتو، إلا أن الولايات المتحدة اتخذت إجراءات وقائية مشابهة في 2016 بسبب تهديدات إرهابية، مما يجعل القرار الحالي امتداداً لسياسة «تقليص البصمة» في مناطق الخطر.

ولم يصدر تعليق فوري من الخارجية التركية أو السفارة الأمريكية في أنقرة حول التفاصيل الدقيقة للأمر، لكن الإجراء يعكس استمرار حالة التأهب القصوى في المنطقة مع دخول الحرب أسبوعها الثاني.