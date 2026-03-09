أكد الفنان السوري جمال سليمان تفضيله التركيز على مسيرته الفنية بعيدًا عن المناصب السياسية، مؤكدًا رفضه أي عرض لتولي منصب رئاسة الوزراء في سورية.

مسيرة فنية

وقال سليمان خلال لقائه مع الإعلامية أميرة بدر ببرنامج «أسرار»: «أنا أريد إكمال مسيرتي كفنان، ولست الشخص المناسب لرئاسة الوزراء».

كما تحدث عن اختياراته بين أن يكون وزيرًا في سورية أو رجل أعمال في مصر، مؤكدًا أنه يفضل أن يكون فنانًا سوريًا قادرًا على العمل في مصر وسورية معًا.

وأضاف: «أتمنى تحقيق المصالحة الوطنية في سورية، وأن يعود السوريون يدًا واحدة، مع تجريم أي خطاب طائفي أو قائم على الكراهية العرقية أو الطائفية أو الدينية».