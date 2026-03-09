كشف نقيب الإعلاميين في مصر طارق سعدة الأسباب التي تمنع الجهات المعنية من إيقاف عرض برنامج «رامز ليفل الوحش»، مشيراً إلى أن البرنامج يصنف ضمن برامج الترفيه، التي بطبيعتها تثير جدلاً واسعاً بين الجمهور.

مسجل مسبقاً

وأوضح سعدة في برنامج «حبر سري» أن برنامج «رامز ليفل الوحش» يتم إنتاجه خارج مصر، وهو مسجل مسبقاً، لذلك فإن قرار المشاهدة يظل حراً للجمهور، والمتابع هو من يختار ما يشاهده، لا يوجد أي إجبار على متابعة أي برنامج أو فيلم.

اختلاف الآراء

وأشار نقيب الإعلاميين إلى الانقسام الواضح في آراء المشاهدين، فبعضهم يرى البرنامج ممتعًا، بينما ينتقده آخرون كونه يتجاوز الحدود مع الضيوف، مؤكداً أن هذا الانقسام طبيعي ويعكس طبيعة النقاشات الحديثة على وسائل التواصل الاجتماعي.

كما تحدث سعدة عن أهمية وجود رقابة واضحة على منصات التواصل الاجتماعي، مؤكداً أن الأمر يعتمد على الضوابط والسياسات التي تضعها المنصات العالمية لضمان تنظيم المحتوى والحفاظ على حقوق الجمهور.