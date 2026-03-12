كشف نقيب الفنانين السوريين، مازن الناطور، عن تأجيل حفل الفنانة السورية أصالة نصري، المقرر إقامته يوم 18 مارس ضمن احتفالية عيد الثورة، بسبب أوضاع الحرب والتصعيد الأخير في المنطقة العربية.

عدم تحديد موعد بديل

أوضح الناطور في تصريح خاص لـ«عكاظ» أن موعدًا جديدًا لحفل أصالة لم يتم تحديده بعد، مشيراً إلى أن القرار يعتمد على تطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة.

رغبة أصالة في العودة

وأشار الناطور إلى أن أصالة نصري ما زالت ترغب في العودة إلى سورية لإحياء الحفل في الوقت المناسب، بمجرد استقرار الأوضاع.

وفي وقت سابق، أكد مازن الناطور أن أصالة تستعد للعودة إلى سورية بعد غياب نحو 15 عامًا، مشيدًا بمسيرتها الفنية ومواقفها الوطنية ووصفها بأنها أيقونة للفن السوري.

ألبوم جديد باللهجة السورية

تحدثت أصالة نصري عن استعدادها لإصدار ألبوم جديد باللهجة السورية، واصفة المشروع بأنه مميز وقد يكون الأول والأخير لها بهذه اللهجة، مع اهتمامها بأدق التفاصيل الفنية لضمان تقديم عمل متكامل وجذاب.

وأضافت أن الألبوم يضم 14 أغنية تمثل التنوع الفلكلوري لمختلف مناطق سورية، مع لمسات موسيقية عصرية تناسب أذواق الجيل الجديد، متوقعة طرحه بين العيدين، مع التركيز على تقديم كل أغنية بطريقة متكاملة تشمل الموسيقى والتصوير واختيار الأزياء.