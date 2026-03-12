أكد الفنان المصري أحمد أمين أن قرار تقديم الجزء الثاني من مسلسل «النص» جاء كامتداد طبيعي للأحداث، مشيراً إلي أنه شارك في كتابة القصة التي تضم ملامح جديدة وتطورًا للشخصيات.

وأوضح أحمد أمين في تصريح خاص لـ«عكاظ» أن هذا الجزء لا يعتمد على كتاب «مذكرات نشال»، بل يستكمل رحلة شخصية النشال التائب، الذي أصبح زوجًا وأبًا وتورط في أجهزة الاستخبارات، مما يضيف بعدًا جديدًا للعمل.

تحضيرات دقيقة

وأشار الفنان إلى أن التحضيرات استغرقت وقتًا طويلًا للتأكد من التفاصيل المختلفة مثل الملابس والديكور، لكنه لم يواجه صعوبات استثنائية خلال الإنتاج.

مصير الأجزاء القادمة

وقال أمين إن فكرة الجزء الثالث غير مكتملة بعد، وأن أي استكمال يعتمد على معالجة جيدة، مؤكدًا أن قيمة العمل تقاس بتأثيره على المتلقي وليس المنافسة مع الأعمال الأخرى.

ويتكون الجزء الثاني من المسلسل من 15 حلقة، ويجمع كل من أحمد أمين، أسماء أبو اليزيد، صدقي صخر، حمزة العيلي، دنيا سامي، سامية طرابلسي، عبدالرحمن محمد، ومحمد ناصر وآخرون، والمسلسل من إخراج حسام علي.