أشادت الفنانة المصرية إنجي المقدم، بأداء الفنانة سوسن بدر في مسلسل «السّت موناليزا»، كونها قدمت نموذجاً حقيقياً في الالتزام والتفاني، مشيرة الى أن سوسن بدر تعرضت لإصابة خلال التصوير، وكُسر حوضها في منتصف العمل، لكنها رغم الألم الشديد استمرت في التصوير وتحمّلت المسؤولية حتى يكتمل العمل في موعده، واصفة إياها بأنها «مدرسة في الالتزام والعمل».

روح التعاون

وقالت المقدم: استمتعت للغاية أثناء العمل بمسلسل «الست موناليزا»، مشيرة إلى أن أكثر ما سهّل عملية التصوير هو روح التعاون بين جميع أفراد الفريق.

وأضافت الجميع كان يعمل بحب وضمير، دون أي توترات أو خلافات، ما خلق بيئة عمل مريحة، رغم صعوبة بعض الجوانب التقنية في التصوير.

وأوضحت أن التحدي الأكبر لم يكن في العلاقات بين فريق العمل، بل في طبيعة مهام التصوير التي كانت تحتاج إلى وقت وجهد كبيرين، مؤكدة أن هذه التفاصيل كانت مرهقة أحياناً لكنها في النهاية خدمت جودة العمل.

قطة جريحة

وتحدثت المقدم عن طبيعة الشخصية التي تجسدها وقالت: الشخصية تبدو أحياناً جريئة أو حادة في ردود أفعالها، لكنها في الحقيقة تخفي داخلها الكثير من الانكسار والخوف، وهذه التناقضات هي ما جعلت الشخصية إنسانية وقريبة من الواقع.

وشبهت الشخصية بالقطة الجريحة التي تدافع عن نفسها بشراسة حتى لا يقترب منها أحد أو يستغل ضعفها.

وعن طبيعة أحداث المسلسل، أكدت المقدم أن ما قدمه العمل ليس مبالغاً فيه، بل يعكس جوانب حقيقية من الواقع، موضحة أن الواقع أحياناً قد يكون أكثر قسوة مما تقدمه الدراما.