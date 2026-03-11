أكد الفنان لاعب كمال الأجسام السابق الشحات مبروك أن ما يقال عن غرور الفنان أحمد العوضي بعد نجاحه في البطولة المطلقة لا يعكس شخصيته الحقيقية، مشيراً إلى أن الانتقادات جزء طبيعي من النجاح.

خبرة مبروك مع الشهرة

وأوضح مبروك في تصريحات تلفزيونية أنه مر بتجارب مشابهة في رياضة كمال الأجسام، رغم حصوله على ألقاب عالمية متعددة، مؤكداً أن هذه الانتقادات لم تؤثر على مسيرته ونجاحاته، وأن دخوله الرياضة كان بهدف محبة الناس وليس الشهرة.

كواليس مسلسل «علي كلاي»

كما كشف مبروك تفاصيل مشاركته في مسلسل علي كلاي، إذ التقى بمخرج العمل محمد عبدالسلام لمناقشة شخصيته، مؤكداً أن أحمد العوضي توقع نجاح العمل بعد الحلقة الـ15، معرباً عن سعادته بالتعاون مع نجم يمتلك أخلاقاً عالية.

حزن مبروك بعد فقدان زوجته

من جانبه، أعرب الشحات مبروك عن حزنه العميق بعد وفاة زوجته، مؤكداً أن خسارتها شكلت صدمة كبيرة، خصوصاً أنه كان يأمل أن يشاركها فرحة نجاحه في مسلسل «علي كلاي».

دعم الزوجة وتأثير رحيلها

وأشار إلى أن زوجته كانت دائماً مصدر دعمه وإلهامه، وأن رحيلها ترك فراغاً كبيراً في حياته، فهي كانت بالنسبة له أماً وبنتاً وزوجة ورفيقة حياة لا تعوض، قائلاً: «لما أتوفت أنا انقسمت نصين».