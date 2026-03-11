يرتبط اسم الإعلامي فريد محمد مخلِص بتجربة إذاعية امتدت سنوات طويلة في فضاء البث، حيث ظل الميكروفون رفيقًا لرحلة مهنية اتسمت بالهدوء والانضباط وحضور الصوت الواثق.

لم يكن حضوره قائمًا على الضجيج أو الاستعراض، بل على علاقة متينة مع الكلمة، وعلى فهمٍ لطبيعة الرسالة الإذاعية بوصفها مساحة تواصل يومي مع المستمع.

عمل في الصحافة قبل أن يرسّخ حضوره في الإذاعة، وهناك اتسعت تجربته عبر برامج متنوعة، اتخذت من الحوار والطرح المنفتح منهجًا لها. كانت برامجه مساحة للقاءات متعددة، يستضيف فيها شخصيات من مجالات ثقافية وفنية واجتماعية، ويمنح الحوار إيقاعه الطبيعي دون افتعال أو استعراض.

عرفه زملاؤه والمستمعون بأسلوب إذاعي متزن، يوازن بين وضوح العبارة وسلاسة الأداء، ويعتمد على ثقافة واسعة وقدرة على إدارة الحديث بما يحفظ للضيف مساحته وللمستمع اهتمامه. هذا الأسلوب جعل صوته مألوفًا في البث، لا بوصفه مجرد مذيع، بل باعتباره شريكًا في صناعة لحظة الاستماع.

امتاز فريد مخلِص بعلاقات واسعة في الوسط الإعلامي والثقافي، وبحضورٍ إنساني ترك أثره في كل من عمل معه. لم يكن ينظر إلى الميكروفون كأداة ظهور، بل كمنبر مسؤولية، يتطلب إعدادًا ووعيًا واحترامًا لعقل المستمع.

وعلى امتداد مسيرته، ظل اسمه مرتبطًا ببرامج إذاعية عرفت طريقها إلى الجمهور، وأسهمت في تعزيز حضور الإذاعة بوصفها وسيلة تواصل حيّة، قادرة على بناء علاقة طويلة بين الصوت والناس.

تجربة فريد مخلِص تختصر مسارًا إعلاميًا يقوم على الاستمرارية والالتزام، وعلى إيمانٍ بأن القيمة الحقيقية للإعلامي لا تُقاس بظهوره، بل بالأثر الذي يتركه صوته في ذاكرة المستمع.