اتخم فريق بايرن ميونخ الألماني مرمى نظيره أتالانتا بستة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب الأليانز أرينا، ضمن مباريات الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا. وتناوب على تسجيل الأهداف جوسيب ستليتيش (12)، ومايكل أوليز (22) و(64)، وسيرج غانبري (25)، ونيكولاس جاكسون (52)، وجمال موسيالا (67)، بينما سجل هدف أتالانتا ماريو بشيليتش (90+3).



ووضع بايرن ميونخ قدماً في الدور القادم من مسابقة دوري أبطال أوروبا، وذلك في ظل الرغبة في حسم هذا الملف خلال الفترة القادمة.



ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب على أرضية ملعب أتالانتا، وذلك لحسم بطاقة التأهل إلى الدور القادم من المسابقة.