أكد لاعب نادي الاتحاد دانيلو بيريرا أن فريقه استقبل أهدافاً نتيجة أخطاء ارتكبها اللاعبون خلال مواجهة الديربي أمام النادي الأهلي ضمن منافسات دوري روشن السعودي.



وأوضح بيريرا، في تصريحات إعلامية عقب اللقاء، أن الجهاز الفني واللاعبين كانوا على دراية بالطريقة التي سيخوض بها الأهلي المباراة، مشيراً إلى أن الفريق استعد لها من خلال التدريبات، إلا أنه يرى أن الفريق لم يكن في أفضل جاهزية لخوض الديربي.



وأضاف أن الاتحاد سيعمل على تصحيح الأخطاء خلال الفترة القادمة، مبيناً أن تركيز الفريق سيتجه نحو الاستحقاقات القادمة، وفي مقدمتها منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين، ودوري أبطال آسيا للنخبة، مؤكداً أن الفريق يضع البطولتين ضمن أولوياته خلال المرحلة القادمة.