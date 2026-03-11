سجل لاعب برشلونة لامين يامال هدفاً من ركلة جزاء في آخر تسديدة بالمباراة، ليمنح فريقه التعادل 1-1 مع مضيفه نيوكاسل يونايتد في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.
وبدا أن نيوكاسل في طريقه للحصول على أفضلية ضئيلة قبل مباراة الإياب، بعد أن سجل بارنز هدف التقدم في الدقيقة 86 عندما استقبل تمريرة جيكوب ميرفي العرضية بتسديدة مباشرة في الشباك، لكن فرحة جماهير الفريق المضيف تحولت إلى حسرة عندما أسقط ماليك تياو مدافع نيوكاسل داني أولمو لاعب برشلونة في منطقة الجزاء في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.
يذكر أن الفريقين سيلتقيان في مباراة الإياب في برشلونة يوم 18 مارس.