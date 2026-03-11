⁠سجل لاعب برشلونة لامين يامال هدفاً ⁠من ركلة جزاء في آخر تسديدة بالمباراة، ⁠ليمنح فريقه التعادل 1-1 مع مضيفه نيوكاسل يونايتد في ذهاب دور الـ16 من دوري ​أبطال أوروبا.



وبدا أن نيوكاسل في طريقه للحصول على أفضلية ضئيلة قبل مباراة الإياب، بعد أن سجل ​بارنز هدف التقدم في ⁠الدقيقة 86 عندما استقبل تمريرة جيكوب ميرفي ‌العرضية بتسديدة مباشرة في الشباك، لكن فرحة جماهير الفريق المضيف ​تحولت ⁠إلى حسرة عندما ⁠أسقط ⁠ماليك تياو مدافع نيوكاسل داني أولمو لاعب برشلونة ​في منطقة الجزاء في الدقيقة الرابعة من ⁠الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.



يذكر أن الفريقين سيلتقيان في مباراة الإياب ​في برشلونة يوم 18 مارس.