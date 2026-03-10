نقلت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية أمس (الإثنين) عن مسؤولين بريطانيين أن الحكومة في لندن قررت إلغاء الخطط الطارئة لإرسال حاملة الطائرات «برنس أوف ويلز» إلى منطقة الشرق الأوسط، في وقت يشهد فيه التصعيد العسكري بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل ذروته.

وأكدت الصحيفة أن لندن تراجعت عن فكرة نشر الحاملة في المنطقة، دون الكشف عن الأسباب التفصيلية وراء هذا القرار، أو عن البدائل العسكرية المحتملة التي قد تعتمدها بريطانيا لدعم حلفائها أو حماية مصالحها في الشرق الأوسط.

وجاء التراجع بعد أن وضعت الحاملة في حالة تأهب متقدمة خلال الأيام الماضية، حيث تم تقليص فترة الإشعار للإبحار من 14 يومًا إلى 5 أيام فقط، استعدادًا محتملاً للانضمام إلى العمليات في المنطقة.

وشهدت الأزمة تصعيدًا حادًا بعد ضربات أمريكية-إسرائيلية على أهداف إيرانية، تلتها ردود إيرانية شملت هجمات صاروخية وطائرات مسيرة على قواعد أمريكية ومواقع في دول الخليج العربية، مما أدى إلى تهديدات مباشرة للمصالح البريطانية، بما في ذلك قواعد في قبرص (أكروتيري) والخليج.

في الأيام الأخيرة، أعلنت وزارة الدفاع البريطانية رفع حالة التأهب لـ«برنس أوف ويلز» إحدى حاملتي الطائرات البريطانيتين الرئيسيتين، بتكلفة تصل إلى 6 مليارات جنيه إسترليني، وسط تقارير عن نقص في السفن الحربية الكبرى المتاحة للحماية، مما قد يتطلب دعمًا من حلفاء مثل فرنسا أو الولايات المتحدة إذا تم الإرسال.

كما أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب جدلاً كبيرًا عندما سخر من رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر عبر منصته «تروث سوشيال»، قائلاً إن بريطانيا «تفكر أخيرًا في إرسال حاملتي طائرات»، مضيفًا ساخرًا «لا نحتاجهم بعد الآن... لكننا سنتذكر»، في إشارة إلى تأخر لندن في الانضمام إلى العمليات الأولية ضد إيران.

يأتي قرار الإلغاء في سياق توترات داخلية بريطانية حول المشاركة في الصراع، مع انتقادات لستارمر بسبب تردده الأولي، بينما يركز الجيش البريطاني على التزامات أخرى مثل تمارين الناتو في القطب الشمالي.