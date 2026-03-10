صرَّح المُتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع اللواء الركن تركي المالكي، بأنه تم اعتراض وتدمير مسيّرتين في المنطقة الشرقية.
وزارة الدفاع: تدمير مسيّرتين في المنطقة الشرقية
10 مارس 2026 - 06:09 | آخر تحديث 10 مارس 2026 - 06:09
«عكاظ» (الرياض)
The official spokesperson for the Ministry of Defense, Major General Turki Al-Maliki, stated that two drones were intercepted and destroyed in the Eastern region.