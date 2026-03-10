صعّد الحرس الثوري الإيراني لهجته تجاه الولايات المتحدة، رداً على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب التي تحدث فيها عن «انتصارات كبيرة» ضد إيران واقتراب الحرب من نهايتها. وفي بيان، أكد الحرس الثوري أن طهران هي من ستحدد نهاية المواجهة، معتبراً أن تصريحات ترمب «حرب نفسية» تهدف إلى التغطية على ما وصفه بخسائر القوات الأمريكية في المنطقة.

الحرس الثوري: نحن من يحدد نهاية الحرب

قال الحرس الثوري الإيراني إن مسار الحرب لن تحدده التصريحات الأمريكية أو ما وصفه بـ«الخطاب الدعائي»، مؤكداً أن إيران هي من يملك قرار إنهاء المواجهة.

واعتبر أن تصريحات الرئيس الأمريكي تهدف إلى ممارسة ضغط نفسي على الداخل الإيراني، ومحاولة التأثير في الرأي العام، مؤكداً أن القوات الإيرانية «مستعدة لمواجهة الأسطول الأمريكي في مضيق هرمز» وحماية تدفق النفط في المنطقة.

اتهامات لواشنطن بمحاولة الهروب من الحرب

وفي لهجة هجومية، اتهم الحرس الثوري ترمب بمحاولة «خداع الرأي العام العالمي» والهروب من الضغوط المتزايدة الناتجة عن استمرار الحرب.

وقال البيان إن الولايات المتحدة تسعى للخروج من المواجهة «بكرامة»، مدعياً أن ذخيرة القوات الأمريكية بدأت تنفد، وأن واشنطن تحاول تقديم صورة مختلفة عن الواقع الميداني.

ادعاءات بتدمير رادارات ومسيرات أمريكية

وزعم الحرس الثوري أنه تمكن خلال المواجهات الأخيرة من تدمير 10 رادارات أمريكية فائقة التطور في أنحاء مختلفة من المنطقة، إضافة إلى إسقاط عدد كبير من الطائرات المسيّرة التي وصفها بأنها «باهظة الثمن».

كما قال إن السفن الحربية الأمريكية لم تعد تقترب من مضيق هرمز، مدعياً أنها ابتعدت لمسافة تتجاوز ألف كيلومتر خشية استهدافها.

ترمب: الحرب ستكون قصيرة وسنسحق إيران

في المقابل، تمسك الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بروايته المغايرة تماماً لما تقوله طهران، مؤكداً أن العمليات العسكرية تسير وفق ما وصفه بالخطة المرسومة.

وقال خلال تجمع لأعضاء الحزب الجمهوري في الكونغرس أقيم في ناديه للغولف بمدينة دورال في ولاية فلوريدا إن الحرب ضد إيران «ستكون رحلة قصيرة»، لكنها لن تتوقف قبل تحقيق «الهزيمة الكاملة للعدو».

واشنطن تتحدث عن تدمير 80% من منصات الصواريخ

وأكد ترمب أن القوات الأمريكية تمكنت من تدمير نحو 80% من مواقع ومنصات إطلاق الصواريخ الإيرانية، مشيراً إلى أن القدرات الإيرانية من الصواريخ والطائرات المسيّرة يتم القضاء عليها تدريجياً.

وقال إن إيران كانت تمتلك ترسانة صاروخية أكبر مما كان يُعتقد، لكنه شدد على أن هذه القدرات «تتلاشى بسرعة»، مضيفاً أن بلاده «سحقت إيران بالكامل» وكان عليها الاستسلام قبل أيام.