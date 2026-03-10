كشف مساعد الرئيس الروسي للشؤون الدولية يوري أوشاكوف إجراء الرئيس فلاديمير بوتين محادثة هاتفية مع نظيره الأمريكي دونالد ترمب، تطرقت لعدد من القضايا الإقليمية والدولية، وعلى رأسها الأوضاع في إيران وأوكرانيا.



وأوضح أوشاكوف للصحافيين أن الاتصال استمر نحو ساعة، واصفاً المحادثة بأنها كانت بنّاءة ومهنية وصريحة.



وأشار إلى أن الرئيسين تبادل الآراء، مبيناً أن حديثهما كان مثمراً للغاية وأسفر عن نتائج مفيدة.



وكان الكرملين قد قال إن الرئيس الأمريكي اتصل ببوتين لمناقشة التطورات في إيران وأوكرانيا، بينما قدم بوتين خلال المكالمة عدة مقترحات تهدف إلى إنهاء الصراع الإيراني بسرعة.



بالمقابل، قال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي إن وقف النزاع حول إيران ممكن، بشرط ضمان عدم تكرار العدوان ضد بلاده.



وأضاف آبادي في تصريح للتلفزيون الإيراني: «إن ميثاق الأمم المتحدة نفسه يحدد شروط إنهاء الدفاع عن النفس، ومن بين هذه الشروط عدم تكرار مثل هذه الأعمال، أنتم كدولة تدافع عن نفسها، عليكم أن تعملوا على عدم تكرار هذا العدوان، إذا كان لا بد من حدوث ذلك، فبطبيعة الحال يجب ألا يتكرر العدوان»، مبيناً أن وقف إطلاق النار الذي قد يؤدي بعد 6 أشهر إلى تكرار الهجوم على إيران هو أمر غير مجدٍ.



وأفصح نائب وزير الخارجية عن اتصالات تجرى من قبل روسيا والصين وعدد من الدول الأخرى بطهران بشأن إمكانية التوصل إلى هدنة.



في غضون ذلك، أعلن الجيش الأمريكي تدمير وإلحاق الضرر بـ50 سفينة إيرانية، موضحاً أنه ضرب أكثر من 5000 هدف إيراني حتى الآن.