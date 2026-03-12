صرّح المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع اللواء الركن تركي المالكي، بأنه تم اعتراض وتدمير 7 مسيّرات بالربع الخالي متجهة إلى حقل شيبة.
12 مارس 2026 - 21:22 | آخر تحديث 12 مارس 2026 - 21:22
«عكاظ» (الرياض)
The official spokesperson for the Ministry of Defense, Major General Turki Al-Maliki, stated that 7 drones heading towards the Shaybah field were intercepted and destroyed in the Empty Quarter.