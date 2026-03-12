أكّد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن تبني مجلس الأمن مشروع قرار يدين الهجمات الإيرانية على دول مجلس التعاون والأردن يعكس تضامنًا عالميًا واسعًا مع الموقف العربي.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه أبو الغيط مع وزير خارجية مملكة البحرين الدكتور عبداللطيف الزياني، هنأه فيه على الدور الذي قامت به مملكة البحرين بصفتها العضو العربي في مجلس الأمن، في حشد التأييد لمشروع القرار الذي يدين الاعتداءات الإيرانية على دول مجلس التعاون والأردن.

وشدد أبو الغيط على أن استمرار الهجمات الإيرانية على منشآت مدنية في عدد من الدول العربية يعكس إصرارًا على التورط في حسابات خاطئة بخوض الحرب ضد أطراف لم تسع إليها ولم تؤيدها، مؤكدًا أنه لا يمكن تبرير الاعتداء على دول ذات سيادة بأي ذريعة أو حجة، وأن الدول العربية ترفض استخدام أراضيها ومقدراتها ساحةً لتصفية الحسابات.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية جمال رشدي، أن تبني القرار بأغلبية 13 صوتًا يعكس الرفض الدولي الواسع للاعتداءات الإيرانية على الدول العربية، ويؤكّد وجود تضامن واضح مع الموقف العربي.